Calcio, il gambolese Tommaso Barbieri ha esordito in Champions League con la Juventus

Ieri sera, nella sfida di Champions League tra Juventus e Paris Saint-Germain, Tommaso Barbieri ha realizzato il sogno di ogni bambino: esordire nella massima competizione calcistica europea, giocando per il trofeo più ambito e affascinante. Il giovane esterno classe 2002, originario di Gambolò e in forze alla Juventus dal 2020 quando venne prelevato dal Novara, era stato convocato per il match di Champions da mister Allegri a causa dell'emergenza infortuni che da tempo tormenta la rosa bianconera. E proprio nella serata di ieri Tommaso ha calcato per la prima volta il campo di una gara di Champions entrando all'88' al posto di Fagioli, contro una delle squadre attualmente più forti al mondo. Sfortunatamente per lui, giocare in Champions è un evento che non ricapiterà in questa stagione, visto che i bianconeri sono retrocessi in Europa League. Nonostante ciò, se il cammino della Juventus in Europa dovesse continuare a lungo, per Tommaso potrebbero aprirsi le porte di un altro debutto europeo, quello nella competizione minore. Nel frattempo, Barbieri rimane impegnato regolarmente con la Juventus NextGen, iscritta al campionato di LegaPro nel girone A, con cui sta trovando un buona continuità. Ma non è detto che l'anno prossimo, considerando l'aria di rivoluzione e di ringiovanimento che si respira dalle parti di Torino (specialmente nel suo ruolo), per Tommaso arrivi l'occasione di una vita...