Calcio, Prima Categoria: il Castelnovetto batte il Garlasco (2-0) e rimane in testa alla classifica

Nel girone I di Prima Categoria oggi i riflettori erano puntati sul derby lomellino tra Castelnovetto e Garlasco, chiusosi sul 2-0 per i padroni di casa. Nella prima frazione di gioco la partita ha mantenuto un grande equilibrio, con le due squadre sempre in partita e pronte a fermare le iniziative avversarie. Anche nella ripresa lo spartito non cambia, ma al 30’ il Castelnovetto riesce a sbloccare il punteggio con Sahi, bravo a colpire di testa su cross da posizione defilata di Pregnolato (ritornato in campo dopo ben due mesi di infortunio al centro della difesa dei lomellini). Palla al centro e il Garlasco si butta in avanti, e trova subito l’episodio che potrebbe rimettere in piedi il match: Sahi tocca con la mano in area e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Meneghetti, che però sbaglia, mandando la sfera sopra la traversa provando lo scavetto. Il risultato rimane sull’1-0 fino allo scadere, quando Finesso viene atterrato in area e il direttore di gara assegna il penalty al Castelnovetto. Sul dischetto va proprio Finesso, che non sbaglia chiudendo di fatto il match. I lomellini con questa vittoria confermano il primato in classifica in coabitazione con la Cavese, preparandosi al meglio per il derby della settimana prossima contro il Vigevano ’21. Il Garlasco invece, dopo la sconfitta della settimana scorsa nel derby coi ducali, perde un altro scontro diretto. Domenica prossima i rossoneri ospiteranno al Rosatese per ritornare a fare punti importanti per la classifica.

