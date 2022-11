Calcio, Prima Categoria: Vigevano inconcludente, punito dal Casorate su rigore

Dopo due vittorie consecutive che l'avevano riportato in zona play-off a soli due punti dalla vetta, il Vigevano non riesce a sfruttare il momento e cade malamente, superato al Dante Merlo dal Casorate (0-1). La gara è stata decisa a un quarto d'ora dalla fine dal calcio di rigore trasformato da Huamantica.

Rispetto alla partita di Coppa Italia dello scorso settembre nella quale i biancocelesti erano stati sovrastati dagli avversari, questa volta c'è stato più equilibrio, ma non si può certo dire che la squadra di mister Gallanti abbia brillato. L'incontro, infatti, è stata piuttosto brutto e ha offerto davvero pochissimi spunti di cronaca. Senza lo squalificato Carnevale, il Vigevano ha faticato a proporsi dalla metà campo in su, tanto che di fatto non ha mai tirato in porta. Il Casorate ha avuto una maggior supremazia territoriale, ma anche gli ospiti hanno creato poco in fase offensiva. Insomma, una partita che probabilmente si sarebbe conclusa sul nulla di fatto senza l'episodio del rigore.

Nel primo tempo da segnalare soltanto al 25' una conclusione di Sylla da posizione defilata con bell'intervento di Scuteri che in tuffo devia in angolo. Nella ripresa Gallanti opera i cambi, ma le sostituzioni non contribuiscono a rendere il Vigevano più brillante in fase propositiva. Al 29' l'episodio che decide il match: su un lancio lungo Ferro scappa via a Ottone che si vede costretto a commettere fallo. L'arbitro assegna il penalty che Huamantica trasforma con sicurezza. In svantaggio il Vigevano ha una reazione più che altro di nervi e se non altro riesce a farsi vedere nell'area di rigore avversaria, cosa che fino a quel momento non era riuscito a fare. Al 32' l'unica vera occasione, con Castellaneta che affonda sulla sinistra per poi mettere al centro un pallone troppo forte su cui Codagnone non riesce ad arrivare.

Con la contemporanea vittoria del Castelnovetto sul Garlasco, il Vigevano torma ad allontanarsi dalla vetta, ma domenica prossima avrà l'occasione per provare ad accorciare di nuovo, visto che la giornata proporrà il confronto diretto con la capolista del girone.