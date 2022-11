Calcio, Promozione: Città di Vigevano ko col Sedriano (0-3), il Robbio cede al Barona (1-0)

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Città di Vigevano di mister Andrea Pisani, che oggi perde per 0-3 in casa del Sedriano. Un passo falso che ora complica decisamente la classifica dei ducali, in piena zona play-out e a quattro lunghezze dalle zone sicure. Al 21’ il primo episodio del match è un rigore richiesto dai ducali per tocco di mano in area ospite, che però non viene ravvisato dal direttore di gara. Al 36’ il “Città” ha l’occasione di passare in vantaggio con Rigoni, il cui tiro ravvicinato viene però ribattuto dalla difesa avversaria. Al 45’, poco prima del riposo, il Sedriano rimane in dieci per l’espulsione di Rossi, reo di aver atterrato Limiroli (recuperato dopo un infortunio muscolare) lanciato a rete in contropiede. Nel secondo tempo però i ducali non riescono a sfruttare la superiorità numerica, e anzi soffrono le iniziative dei milanesi. Al 18’ il Sedriano passa in vantaggio con Paoluzzi, che con una bellissima sforbiciata in area sorprende Nucera. I milanesi replicano poco dopo al 22’, quando Garavaglia insacca di testa servito da Lasi dopo una disattenzione della difesa vigevanese. Al 25’ Limiroli prova a riaprirla ma il suo tiro è impreciso, ma due minuti più tardi Lasi sfrutta un’altra imprecisione della difesa ducale per lo 0-3. Mercoledì il Città di Vigevano tornerà in campo nel recupero della nona giornata contro il La Spezia Milano, prima di affrontare in trasferta il Rozzano domenica prossima.

Qui il tabellino della gara:

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Invernizzi, 3 Rigoni (13 Baldazzi al 32′ st), 4 Fedegari (14 Lombardo al 32′ st), 5 Lagonigro, 6 Migheli (15 Bazzano al 24′ st), 7 Damiani, 8 Miscioscia, 9 Limiroli, 10 Pelli, 11 Robustelli (16 Infantino al 27′ st). All. Pisani. A disposizione: 12 Gesmundo, 17 Chiloti, 18 Venezia F., 19 Venezia P., 20 Arena.

Sedriano: 1 Frattini, 2 Grassi, 3 Tinelli, 4 Romano, 5 Rossi, 6 Garavaglia (17 Sapia al 40′ st), 7 Lasi (13 Iannucci al 32′ st), 8 Secreti, 9 Paoluzzi (18 Codegoni al 27′ st), 10 Pellegata (15 De Carlini al 44′ st), 11 D’Angelo (14 Bovolenta al 1′ st). All. Carugo. A disposizione: 12 Armondi, 16 Shtyllaj, 19 Moscatelli, 20 De Lucia.

Arbitro: Bertin di Como.

Marcatori: Paoluzzi al 18′ st, Garavaglia al 22′ st, Lasi al 27′ st.

Note: spettatori 100. Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex dirigente ducale Ermanno Martinelli. Calci d’angolo 7-4. Espulso Rossi al 45′ pt. Ammonito Romano. Recupero 2′, 3′.

Passo falso anche per il Robbio guidato da mister Devis Barbin, che perde 1-0 in casa del Barona Sporting. A decidere il match in favore dei milanesi è stato Cipolla. I granata non hanno praticamente mai sofferto le iniziative avversarie, rendendosi invece parecchio pericolosi. La squadra di Barbin ha anche colpito un legno, sprecando però (come spesso accade) alcune occasioni davvero ghiotte per segnare. All’85’ la difesa granata si è fatta trovare impreparata su una ripartenza dei milanesi, con Cipolla che dopo una lunga corsa solitaria ha battuto Bonassi siglando il gol della vittoria. Il Robbio, nonostante questa sconfitta, rimane agganciato al gruppone di metà classifica con 12 punti all’attivo. Domenica prossima i granata saranno ospiti del Bressana.

Risultati e Classifica - Promozione girone F