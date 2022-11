Calcio, Seconda Categoria: la Cassolese si conferma in vetta allo scadere, torna alla vittoria anche il Mortara

Nel girone T di Seconda Categoria continua il sogno della Cassolese di mister Garavaglia, ad Ozzero trova la vittoria (con più fatica del previsto) contro il fanalino di coda Virtus Abbiatense (1-0), grazie alla rete siglata da Louazine nei minuti finali. Con questa vittoria i biancoblù mantengono la vetta della classifica, preparandosi al meglio per la sfida della settimana prossima contro il Casarile. Resta aggrappato a pari punti lo Zibido S.Giacomo che, nella giornata odierna ha battuto per 2-1 il Buccinasco, grazie alla doppietta siglata da Maggioni.

Secondo pareggio consecutivo del Superga che impatta con il Gamboló nel derby lomellino (1-1). I granata passano in vantaggio grazie alla rete siglata da Passarella, mentre per i padroni di casa la rete del pareggio è arrivata con Infantino. Un pareggio che fa staccare il Superga dalla coppia che guida la classifica, ben 6 ora le lunghezze di distanza. Con questo pareggio invece i gambolesi si confermano a metà della graduatoria. Nel prossimo turno gli uomini di mister Ranzani sfideranno il Pro Ferrera, mentre i vigevanesi se la vedranno al Buscaglia con il Buccinasco.

Quarto successo consecutivo e miglior difesa del torneo per il Freccia Azzurra che, vince contro il San Giorgio e ottiene tre punti fondamenti per la zona playoff, grazie alla rete siglata da Freddi.

Dilaga il Casarile contro la Gravellonese, in casa i bianco blu ne fanno quattro grazie alle doppiette di Gebbia e Iorio, per gli ospiti a segno Cecchini. Per gli arancioverdi, che occupano la penultima posizione, è la sesta sconfitta in dieci partite.

Importante vittoria anche per il Pro Ferrera che a Mede contro la Lomellina vince per 1-3 grazie alla tripletta siglata da Vidili. Per la Lomellina è andato a segno Patrucchi. I rossoblù sono in piena zona play-off, mentre i rossoneri sono alla soglia dei play-out.

In risalita dopo un inizio di stagione complicato anche la Virtus Lomellina di mister Menegatti. Tutto facile oggi per i padroni di casa che vincono 3-0 contro il Gropello S. Giorgio. Per i rossoblù a segno Redi, Casillo e Khayat.

Si rialza dopo qualche risultato negativo anche il Mortara, che ottiene il terzo successo in questo campionato a Buccinasco contro il Nevada. La gara è finita 1-3 per gli ospiti grazie alle reti di Amicha, Abdishai e Mathlouti.Nella prossima giornata in programma c'è Mortara-San Giorgio.