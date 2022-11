Calcio, Promozione: il Città di Vigevano impatta sul campo del La Spezia (2-2)

Nel recupero valido per la nona giornata del campionato di Promozione, andato in scena ieri sera mercoledì 9 novembre alle ore 21, il Città di Vigevano ha pareggiato per 2-2 sul campo del fanalino di coda La Spezia. Considerando l’andamento della gara, per i ducali quelli di ieri sera sono due punti persi. Infatti, dopo essere andati sul doppio vantaggio in appena un quarto d’ora di partita, i ragazzi di mister Pisani hanno subito due reti in apertura di secondo tempo che hanno pregiudicato il raggiungimento della vittoria. Ad aprire le marcature al 14’ è stato Miscioscia, che su una punizione battuta da Damiani e deviata da Lagonigro è il più veloce di tutti a ribadire a rete. Poco dopo, al 16’, è Lagonigro a raddoppiare, segnando su angolo calciato ancora una volta da Damiani. Al 27’ il “Città” sfiora anche la rete dello 0-3 in contropiede con Infantino, che però non trova il fondo della rete. Al 40’ è Limiroli a farsi vedere dalle parti del portiere del La Spezia, ma il suo tiro viene ribattuto in angolo. In avvio di ripresa i ducali però vivono un vero e proprio blackout. Al 6’ i milanesi accorciano le distanze con Sow, che segna sfruttando una ribattuta. Al 12’ il La Spezia colpisce anche un legno, preludio della rete del pareggio che arriva un minuto dopo, quando Mainardi insacca servito da Martinelli. Al 23’ i milanesi colpiscono un’altra traversa con Mainardi, e Nucera si supera sul seguente tiro degli ospiti tenendo il punteggio in equilibrio. Un pareggio che non fa uscire il Città di Vigevano dal periodo complicato che sta vivendo, a maggior ragione per il modo in cui è maturato. La classifica vede i biancoazzurri in tredicesima posizione con 9 punti all'attivo, in piena zona play-out. Domenica, sul campo del Rozzano, servirà ben altro spirito per strappare punti che sarebbero vitali per la classifica dei vigevanesi.

Qui il tabellino della gara:

La Spezia: 1 Mustica, 2 Brega, 3 Sciascia, 4 Pischetola, 5 Mainardi, 6 Romano, 7 Zambetta (17 Mascolino al 35′ st), 8 Baronio, 9 Sow (18 Pesca al 43′ st), 10 Mutinelli (14 Camalle al 39′ st), 11 Monini (20 Martinelli al 5′ st). All. Pavesi. A disposizione: 12 Diadema, 13 Piva, 15 Grattacaso, 16 Santobuono, 19 Argentiero.

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Invernizzi, 3 Baldazzi, 4 Fedegari (13 Lombardo al 1′ st), 5 Lagonigro, 6 Migheli, 7 Damiani, 8 Miscioscia (16 Bazzano al 21′ st), 9 Limiroli, 10 Pelli, 11 Infantino. All. Pisani. A disposizione: 12 Gesmundo, 14 Chiloti, 15 Rigoni, 17 Arena, 18 Marino, 19 Venezia F..

Arbitro: Cicognani di Busto Arsizio.

Marcatori: Miscioscia al 14′ pt, Lagonigro al 16′ pt, Sow al 6′ st, Mainardi al 13′ st.

Note: spettatori 50. Primo tempo 0-2. Calci d’angolo 6-7. Ammoniti Brega, Fedegari, Lagonigro, Sow, Baronio, Pischetola, Bazzano, Invernizzi.

Risultati e Classifica - Promozione girone F