Calcio, Prima Categoria: il Garlasco supera la Rosatese (1-0) e torna alla vittoria

Dopo due sconfitte consecutive, rialza la testa il Garlasco 1976 di mister Gioia, che supera per 1-0 in casa la Rosatese. Una partita non di certo entusiasmante quella andata in scena al Garda, in cui ci sono stati molti errori tecnici e poche emozioni. A sbloccare il risultato, dopo una prima frazione conclusasi sullo 0-0, è il rigore trasformato da Sambugaro al 65’. Un nuovo rigorista per i rossoneri dopo l’errore di Meneghetti la scorsa settimana nella sfida contro il Castelnovetto, che era costata poi la sconfitta. Da qui il Garlasco pensa principalmente a difendersi per mantenere il vantaggio acquisito. Al 92’ però la Rosatese si guadagna un rigore. Fortunatamente per i rossoneri, il giocatore della Rosatese calcia fuori, regalando così tre punti undici di mister Gioia dopo due sconfitte in altrettante giornate. Con il successo odierno, il Garlasco sale a 19 punti in classifica in sesta posizione. Settimana prossima in programma c’è la trasferta a Siziano.

