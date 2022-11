Calcio, Promozione: il Città di Vigevano sbanca Rozzano (2-5), solo un pari per il Robbio a Bressana (2-2)

Nell’undicesima giornata del girone F di Promozione il Città di Vigevano mette fine al digiuno di vittorie, vincendo sul campo del Rozzano per 2-5 e ottenendo tre punti pesantissimi in chiave classifica. Una gara che i ducali sono riusciti a mettere subito in discesa. Dopo appena un minuto, infatti, Rigoni sigla la rete dello 0-1 in contropiede. Il “Città” rincara la dose al 9’, quando uno scambio nello stretto tra Limiroli e Pelli porta al gol di quest’ultimo. Sembra essere una giornata sgombra da preoccupazioni quella per la squadra di Pisani, ma al 16’ su una punizione i biancoazzurri si fanno uno sfortunato autogol, che di fatto riapre il match. L’undici vigevanese però non perde fiducia dopo la rete subita e torna subito all’attacco: al 23’ il direttore di gara assegna un rigore per un fallo su Miscioscia nell’area dei milanesi. Sul dischetto va Limiroli, che spiazza l’estremo difensore biancoverde e fa 1-3. Al 30’ i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Cossa, reo di aver atterrato Limiroli lanciato a rete. Dieci minuti dopo i ducali segnano anche la rete dell’1-4 che di fatto ipoteca il match già nel primo tempo. Pelli serve Limiroli che segna di testa e si infortuna, dovendo lasciare quindi il campo. Le sue condizioni saranno da valutare in vista delle prossime gare. Nella ripresa Robustelli prende il posto di Limiroli, ma non cambia l’assetto dei ducali, che al 15’ vanno sull’1-5 grazie a Bazzano, che segna dopo una gran corsa in solitaria. Il Rozzano segna il gol della bandiera cinque minuti più tardi, quando Husi supera Nucera con un tiro da distanza ravvicinata. Nella restante parte di gara, i ducali potrebbero anche arrotondare il punteggio, che però rimane invariato. Un successo netto e che sicuramente serviva al “Città” per ritrovare fiducia dopo un periodo di risultati negativi. I biancoazzurri salgono a quota 12 punti, non uscendo dalla zona play-out ma avvicinandosi alle posizioni che valgono la salvezza diretta, distante ora solo una lunghezza. Mercoledì prossimo 16 novembre alle 20.30 il Città di Vigevano farà visita al Casteggio per gli ottavi di Coppa Italia, mentre domenica all’Antona arriverà il Settimo Milanese.

Qui il tabellino della gara:

Rozzano: 1 Rovere, 2 Pecchia, 3 Metastasio (20 Bernardi al 1′ st), 4 Santobuono (17 Guarino al 28′ st), 5 Cossi, 6 Fronda, 7 Lukaj (14 Bellandi al 42′ pt), 8 D’Acunto, 9 Husi, 10 Grassia (19 De Angelis al 33′ st), 11 Villa (13 Caria al 42′ pt). All. Fraccascia. A disposizione: 12 Ronchetti, 15 Milesini, 16 Busconi, 18 Mancini.

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Invernizzi, 3 Baldazzi, 4 Fedegari, 5 Lagonigro, 6 Migheli, 7 Rigoni, 8 Miscioscia (16 Bazzano all’8′ st), 9 Limiroli (20 Robustelli al 1′ st), 10 Pelli (19 Venezia F. al 45′ st), 11 Infantino (14 Chiloti al 41′ st). All. Pisani. A disposizione: 12 Gesmundo, 13 Lombardo, 15 Damiani, 17 Venezia P., 18 Marino.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio.

Marcatori: Rigoni al 1′ st, Pelli al 9′ st, Grassia al 16′ pt, Limiroli su rigore al 23′ pt, Limiroli al 40′ pt, Bazzano al 15′ st, Husi al 20′ st.

Note: spettatori 50. Primo tempo 1-4. Calci d’angolo 3-1. Ammoniti Limiroli, Baldazzi, Rigoni, Bazzano, Pecchia. Espulso al 29′ pt Cossi. Recupero 3′, 4′.

Pareggia il Robbio di mister Devis Barbin sul campo del Bressana, 2-2 il risultato finale. Un punteggio che potrebbe far pensare ad una partita equilibrata, anche se in realtà il Robbio si è dimostrato nettamente superiore per tutto l’arco della gara. I granata sono passati in vantaggio al 30’ del primo tempo grazie al solito Zanellati, andando così sul riposo sullo 0-1. È sempre Zanellati a raddoppiare al quarto d’ora del secondo tempo, di fatto indirizzando il match. Sembrerebbe tutto apparecchiato per la vittoria dei granata, ma come a volte accade la giornata “no” di un componente di una squadra può pesare sul risultato, specie se questi è il portiere. Il portiere granata Bonassi, fin qui perfetto in questa stagione, avendo più volte salvato i granata nelle prima partite di questo campionato, ha prima commesso un errore su una punizione calciata da Cellari, e poi sbagliato il tempo dell’uscita da cui è nato il 2-2 messo a segno da Rossignoli. Con questo pareggio il Robbio sale a quota 13 punti in classifica, ad una lunghezza di vantaggio dalla zona play-out. Domenica prossima a Robbio arriverà la capolista Casteggio.

Risultati e Classifica - Promozione girone F