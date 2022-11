Calcio, Prima Categoria: Vigevano corsaro a Castelnovetto (0-1), a decidere è ancora Codagnone

Era un appuntamento importante per entrambe le squadre quello di oggi tra Castelnovetto e Vigevano, valido per l’undicesima giornata del girone I di Prima Categoria. Per i ducali, per rimanere in scia delle prime della classe. Per i lomellini, per continuare ad alimentare il sogno e rimanere in vetta alla classifica. La gara, come da pronostico, è stata molto equilibrata e bloccata. Le ridotte dimensioni del campo di Castelnovetto di certo non hanno aiutato lo spettacolo, costringendo le due squadre ad affidarsi a lanci lungi per trovare i rispettivi reparti avanzati per poi giocare di sponda.

Nella prima frazione di gioco, le occasioni per entrambe le compagini sono state poche. La prima ce l’hanno i ducali, con Portaluppi che su un cambio di gioco serve Serra in area, ma la conclusione di quest’ultimo va sull’esterno della rete. Il Castelnovetto si rende pericoloso sulle palle da fermo, costringendo Scuteri a più di un’uscita per sventare eventuali pericoli. Al riposo si va sullo 0-0 in totale equilibrio. Nella ripresa la partita non cambia, con le due squadre consapevoli della posta in palio.

L’episodio che sblocca il match arriva al 55’. Su un cambio di gioco di Laboranti, Torti scarica su Serra che viene tamponato nettamente da Sahi, che atterra il vigevanese. Per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto va Codagnone, che non sbaglia spiazzando Depperu. Il Vigevano però dopo il vantaggio non riesce più a difendere alto come nella prima parte di gara, lasciando troppi metri alle iniziative del Castelnovetto. Al 70’ Finesso sul versante sinistro affronta Lovati e dopo una bellissima finta di corpo subisce fallo nei pressi della linea di fondo. Il direttore di gara assegna ancora una volta il penalty, che proprio Finesso però sbaglia incredibilmente, aprendo troppo il piede e mandando la sfera sul fondo. I biancocelesti, galvanizzati dall’errore dei lomellini, trovano le energie per difendere il risultato, cercando di colpire in contropiede. Al 90’ è Casula, subentrato a Castellaneta, a saltare Pregnolato e ad avere sul mancino l’occasione di chiudere la gara a tu per tu con Depperu, ma il suo tiro viene parato dall’estremo difensore lomellino. Prima del fischio finale, il Castelnovetto rimane in dieci per l’espulsione di Awogni, reo di aver rifilato un calcione a Portaluppi a gioco fermo. Dopo cinque minuti di recupero i ducali possono esultare. Tre punti che hanno un peso specifico non indifferente, arrivati su uno dei campi più ostici di tutto il girone. Domenica prossima al "Dante Merlo" arriverà la Cavese, attualmente prima in classifica dopo il successo ai danni del Casorate. I biancocelesti dovranno confermare i piccoli progressi visti oggi sotto il profilo della tenuta mentale per provare a riavvicinare la vetta della classifica.