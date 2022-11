Calcio, Seconda Categoria: la Cassolese pareggia e perde la vetta, il Superga dilaga col Buccinasco

Altra vittoria pesantissima dello Zibido San Giacomo in casa del Nevada Calcio per 4-1, grazie alla doppietta siglata da Maggioni (capocannoniere con otto centri) e alle reti di Viscomi e Dicuonzo. Grazie a questo successo i milanesi si confermano il miglior attacco del campionato, ma soprattutto allungano di due lunghezze sulla Cassolese, frenata in casa dal Casarile per 2-2. Gli uomini di mister Garavaglia, nonostante l’espulsione di Lombardo nel primo tempo, ottengono un pari, grazie alla doppietta di Cerrito. La settimana prossima i biancoblù faranno visita alla Virtus Lomellina.

Al Buscaglia continua la sua corsa il Superga. I ducali vincono nettamente la partita contro il Buccinasco per 5-1. Per i padroni di casa doppiette di Brogna e di Passarella e rete di Habilaj. Con questo successo, i granata salgono a 22 punti mantenendo la terza posizione. Domenica prossima i ragazzi di mister Castellazzi faranno visita alla capolista Zibido.

A pari punti con il Superga si posiziona il Freccia Azzurra con 22 punti. I biancoazzurri battono 4-1 la Virtus Lomellina, ottenendo il quinto successo di fila e confermandosi la miglior difesa del campionato.

Altro successo importante per il Pro Ferrera che, ottiene tre punti importanti per restare aggrappato alla zona Playoff. I rossoblù si impongono per 3-1 contro il Gamboló grazie alle reti di Martinotti, Maggi e Vidili, il Il gol della bandiera dei gambolesi è stato messo a segno da Bassi.

Seconda vittoria consecutiva per il Mortara che in casa batte 1-0 il San Giorgio, grazie alla rete siglata da Mattioli. Padroni di casa che si portano a quattro punti dalla zona play out, occupata invece dal Gropello, sconfitto in casa per 1-4 dalla Lomellina Calcio.

Crolla ancora la Gravellonese in casa per 3-5 contro la Virtus Lomellina, restando in penultima posizione, per i padroni di casa non è bastata la tripletta siglata da Cecchini.

