Nel panificio... piccioni, escrementi e alimenti in cattivo stato di conservazione

All’interno del locale, adibito a laboratorio di produzione e luogo di vendita all’ingrosso, venivano trovati a vagare vari piccioni, escrementi di ratti, pane ed impasto non correttamente immagazzinati. A seguito di tale controllo, perciò, il personale N.A.S. deferiva in stato di libertà l’egiziano per il cattivo stato di conservazione degli alimenti immagazzinati, procedendo altresì al sequestro di 14 sacchi di crusca da 25 kg. l’uno, 11 sacchi di farina 25 kg. l’uno, 17 sacchi di farina da 50 kg. l’uno contenenti parassiti, e 200 confezioni, non correttamente etichettate, di pane per un peso complessivo di 100 kg. Il personale A.T.S. disponeva inoltre, dopo aver constatato le pessime condizioni sanitarie e strutturali dell’esercizio e l’elevato rischio igienico sulle preparazioni alimentari, la sospensione immediata dell’attività di produzione, preparazione, deposito e vendita.