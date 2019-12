Vigevano, canna fumaria in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in serata in via dei Pioppi, nella zona di via Vallere, dove una canna fumaria ha preso fuoco probabilmente a causa di un surriscaldamento. Sul posto con il personale del distaccamento di via Trieste, sono intervenuti una ambulanza ed una pattuglia della polizia. L'intervento si è concluso da poco. Non ci sono state conseguenze per le persone.