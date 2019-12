Cassolnovo: fuori strada per un colpo di sonno, l'auto prende fuoco

Saranno gli agenti della polizia locale di Cassolnovo, intervenuti per i rilievi di legge, ad accertare l'esatta dinamica del sinistro avvento nel pomeriggio di oggi (giovedì) intorno alle 14,40 sulla provinciale 206, a Cassolnovo. Il conducente di un'auto, una Volkswagen Golf, pare abbia perso il controllo del veicolo per un colpo di sonno, finendo fuori strada. Il veicolo ha poi preso fuoco. Fortunatamente il conducente, un 50enne di Cassolnovo, è rimasto illeso. I vigili del fuoco di Vigevano hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area.