Gropello Cairoli: i proprietari non ci sono, svaligiate due case

Hanno forzato le porte finestre di due abitazioni distinte, ma che si trovano in un'unica unità abitativa, e una volta dentro hanno razziato gioielli, orologi di valore e contanti. I malviventi hanno aspettato che i residenti fossero fuori casa per entrare in azione. Su entrambi gli episodi, avvenuti a Gropello Cairoli, sono in corso le indagini dei carabinieri.