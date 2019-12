Gambolò: lo scontro, poi il suv finisce a gomme all'aria

L'impatto tra una Peugeot 308 e una Ford Kuga è avvenuto questa mattina (venerdì) intorno alle 8,10 in via Lomellina, sulla circonvallazione di Gambolò. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, su cui stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Gambolò. Il suv, dopo o scontro, si è ribaltato a lato della provinciale. Sul posto sono arrivate un'automedica del 118 e due ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e della Croce Garlaschese, che hanno trasportato le due persone coinvolte all'ospedale civile per accertamenti. Entrambe le persone coinvolte – due uomini di 59 e 24 anni – non sarebbero in gravi condizioni. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco.