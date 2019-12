Vigevano, falsi carabinieri richiedono dati delle tessere sanitarie

Erano riusciti ad ottenere in modo fraudolento i dati della tessera sanitaria di un uomo di 65 anni di Vigevano e si stavano preparando a fare altrettanto con altre persone spacciandosi per carabinieri. Per rendere la loro richiesta più plausibile avevano fatto precedere la visita di un falso militare agli uffici di Vigevano della Asst da mail, arrivate però da provider che possono essere utilizzati normalmente e non da quello dell'Arma. L'anomalia è stata notata da una impiegata che ha presentato denuncia ai carabinieri, quelli veri. Le mail, provenienti da indirizzi diversi, sembravano riferirsi ai carabinieri di Verona e Torino. In realtà i truffatori intendevano appropriarsi dei dati personali per farne verosimilmente un utilizzo illecito. Le indagini subito avviate mirano a risalire agli autori del tentativo di raggiro.