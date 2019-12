Vigevano, nuova aggressione in carcere ad un agente della polizia penitenziaria

Un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere dei Piccolini è rimasto vittima di una aggressione da parte di un detenuto che stava riaccompagnando in cella. Quest'ultimo, un magrebino già noto per episodi simili e ristretto secondo le disposizioni previste per coloro che mettono a repentaglio la sicurezza negli istituti di pena e l'incolumità degli altri detenuti, senza alcuna ragione ha aggredito l'agente colpendolo con pugni al volto. Solo il tempestivo intervento dei colleghi ha evitato conseguenze più gravi; l'agente ne avrà per 5 giorni. "Il 2019 si chiude nel modo peggiore per la polizia penitenziaria - commenta Leo Beneduci, segretario generale dell'Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria - tra la diffidenza se non l'indifferenza verso gli operatori della sicurezza ormai bersaglio indiscriminato di chi la lasciato il Corpo al suo destino, senza considerare le problematiche che ogni giorno gli operatori del carcere sono chiamati ad affrontare".