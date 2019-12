La storia di Barnaba, il cane randagio adottato dal sindaco di Breme

Era stato abbandonato e, da 6 anni, viveva da randagio a Breme, dove era diventato una mascotte. Barnaba, un esemplare di pastore maremmano già anziano, ha finalmente trovato una famiglia al termine di una serie di interventi di recupero attivati dai volontari di Lav. Il cane, infatti, è sempre stato molto diffidente, con seri problemi di socializzazione. «Aveva sempre evitato qualsiasi contatto con le persone ed era riuscito a fuggire a qualsiasi tentativo di cattura – spiega Jennifer Ravetta, responsabile di Lav Oltrepò Pavese – In questi mesi una volontaria si è recata quotidianamente a Breme per alimentare Barnaba, somministrare le terapie e tentare di far prendere fiducia al cane, con lo scopo di non utilizzare sedativi o narcotici per mettere in sicurezza il cane, non conoscendo le sue condizioni di salute». Trasferito in una clinica veterinaria, dove è ancora ricoverato, sarà accolto dalla famiglia del sindaco del paese, Francesco Berzero. «Ringraziamo il sindaco Berzero e l'amministrazione di Breme – conclude LAV Oltrepo Pavese – per la fiducia riposta nel nostro operato e tutti i cittadini che hanno collaborato. Un ringraziamento particolare a Said Beid, educatore cinofilo esperto nel recupero di cani forastici e a Carla Capella, la volontaria che con tenacia è riuscita a regalare un lieto fine a questo sfortunato cane».