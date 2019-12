Vigevano: "C'è crisi, così arrotondavo". Gestore di pub spacciava cocaina: denunciato

"C'è la crisi, così arrotondavo". Si è giustificato così il titolare di un pub di Vigevano denunciato ieri sera dagli agenti del nucleo operativo della polizia locale per spaccio di cocaina. Gli uomini del comando di via San Giacomo da qualche giorno avevano raccolto notizie circa una attività di spaccio in quel locale, che si trova in prossimità di una scuola, e ieri sera due agenti in borghese si sono confusi tra gli avventori. Intorno alle 22 hanno notato due ragazzi, poi segnalati alla Prefettura come consumatori di droga, avvicinarsi al bancone e ordinare una consumazione. Prima di andarsene si sono recati alla cassa, che si trova in un angolo del locale, e hanno pagato. Molto di più di una normale consumazione. La ragione era già chiara agli agenti che avevano notato un rapido scambio di merce tra i tre. Bloccati all'esterno del locale i due ragazzi sono stati trovati in possesso di mezzo grammo di cocaina ciascuno, pagato 40 euro. La successiva perquisizione all'interno ha portato al ritrovamento di altre 10 dosi nascoste all'interno di due evidenziatori. Messo alle strette il titolare ha ammesso di aver avviato l'attività di spaccio, che secondo una prima stima avrebbe reso almeno duemila euro al mese, per far fronte alla crisi. Il fatto verrà segnalato al questore di Pavia per i provvedimenti di competenza.