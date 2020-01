Fumo dalla caldaia, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri (martedì), intorno alle 22,20, in un’abitazione di Zeme. La caldaia della casa, sembra a causa di un cortocircuito, ha iniziato a sprigionare del fumo. Il personale sanitario del 118 ha soccorso una donna di 32 anni, che aveva degli attacchi di tosse; è stata trasportata all’ospedale civile di Vigevano, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Le altre cinque persone rimaste coinvolte non presentavano particolari sintomi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. A Lomello tre squadre di vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri per domare le fiamme che si sono sprigionate all'interno di alcuni capannoni di un'azienda agricola; danneggiati in maniera seria i trattori che erano custoditi all'interno. Soccorso il proprietario della cascina, rimasto intossicato dai fumi dell'incendio.