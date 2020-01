Vigevano, danno in escandescenze al Pronto soccorso: in due finiscono nei guai

Si erano presentati al Pronto soccorso in stato di agitazione per l'assunzione di alcol e, a causa dell'attesa, hanno iniziato a minacciare e ingiuriare in modo molto aggressivo le due dottoresse ed il personale in servizio, responsabili a loro giudizio di farli aspettare troppo. Un elettricista albanese di 21 anni ed una collaboratrice domestica ucraina di 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri per resistenza ad incaricato di pubblico servizio ed interruzione di pubblico servizio. L'episodio, avvenuto ieri mattina, ha comportato la momentanea sospensione dell'attività della struttura. I carabinieri, non senza difficoltà, sono riusciti a riportare la calma e ad accompagna la giovane coppia in caserma dove sono state formalizzate le denunce a loro carico.