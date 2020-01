Automobilista investe bicicletta e si dà alla fuga

È di Albairate il pirata della strada che ieri sera, venerdì 3 gennaio, ha investito un 18enne in bicicletta in via della Repubblica a Corbetta intorno alle 21. L'uomo, classe 1976, non si è fermato a prestare soccorso ma si è dileguato. Il ragazzo, invece, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni non sarebbero allarmanti. È stato individuato questa mattina dalla polizia locale di Albairate, guidata dal comandante Davide Losa, dopo le segnalazioni di alcuni passanti. L'auto, una Citroën grigia, era parcheggiata in un cortile interno. I segni sulla carrozzeria erano compatibili con quelle dell'urto. Subito dopo le indagini sono passate alla polizia locale di Corbetta. Il 44enne è stato denunciato per omissione di soccorso. Le verifiche in corso chiariranno se l'automobilista guidava sotto effetto di alcol.