Furto alla polisportiva, ladro messo in fuga dal personale delle pulizie

Gli ultimi tennisti avevano finito di giocare intorno alle 20,30 di ieri (sabato). Dopo circa mezz’ora, alla polisportiva di via Olimpia, è arrivato il personale delle pulizie. Dopo aver aperto il cancello, si sono sentiti degli strani rumori. Poi un suono più forte, come un tonfo, e un’ombra che fuggiva dalla parte del campo da calcio. A quel punto sono state chiamate le forze dell’ordine. Il ladro si è introdotto passando da una finestra, che è stata trovata rotta, e una volta dentro ha sfondato la porta degli uffici. Ha forzato la cassa dei distributori automatici delle bibite, sottraendo le monetine custodite all’interno. Un bottino magro, non più di 30 euro. Poi, forse temendo di essere sorpreso, è fuggito dimenticando la borsa con gli attrezzi da scasso. «Purtroppo, non è il primo episodio che si verifica – interviene Antonello Galiani, vicesindaco di Gambolò– all’interno di un impianto comunale. I danni non sono ingenti, ma fatti del genere dimostrano che è necessario potenziare l’attuale impianto di videosorveglianza comunale proprio per scoraggiare i malintenzionati. Sulla sicurezza è necessario un giro di vita. Abbiamo previsto un investimento di 150 mila euro, con 7 varchi agli ingressi della città e delle frazioni e 70 nuove telecamere. Tra fine gennaio e inizio febbraio inizieranno i lavori».