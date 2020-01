Il bar chiude ma lei continua a giocare alle slot: trascinata fuori a forza

Il bar doveva chiudere ma lei, una donna di 55 anni, non voleva smettere di giocare alle slot machine. E, così, il barista l’ha trascinata fuori dal locale a forza. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Zeme. In quegli attimi, la 55enne sarebbe anche stata colpita da un calcio. La donna, a terra, ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Intorno alle 2,20 è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara, che ha trasportato la donna in codice verde alla clinica Beato Matteo di Vigevano. All’arrivo dei carabinieri il barista era già andato via; sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.