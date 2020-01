Incidente nel Comasco, perde la vita un uomo residente a Zerbolò

Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo a un uomo di residente a Zerbolò – S.R. – deceduto poche ore dopo all'ospedale a Cantù. Lo scontro – avvenuto intorno alle 2,45 sulla ex statale dei Giovi a Socco di Fino Mornasco (Como), vicino a Vertemate con Minoprio – ha coinvolto un’auto e un furgone. Ferite altre tre persone, tra cui un 55enne residente a Dorno, che avrebbe riportato un trauma toracico. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che effettueranno gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

