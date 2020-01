Muore dopo lo schianto 54enne lomellino: ferito il dornese alla guida

Non ce l’ha fatta Roberto Salvadeo – 54 anni, residente a Zerbolò, un lavoro a Vigevano – deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica in provincia di Como, sulla statale 35, nel territorio di Fino Mornasco. Alla guida della Peugeot 208 su cui viaggiava Salvadeo c’era un 55enne residente a Dorno, rimasto ferito. Sembrerebbe che l’auto stesse svoltando verso sinistra al momento dello schianto contro un furgone, un Ford Transit che arrivava in direzione di marcia opposta, verso Milano. Il personale sanitario del 118 ha rianimato Salavadeo sul posto; trasportato all’ospedale di Cantù, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è deceduto alcune ore dopo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica, e le eventuali responsabilità, del sinistro.