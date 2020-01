Principio d’incendio alle Rotonde durante la serata con Gigi d’Agostino

È stata molto probabilmente una sigaretta gettata su un cavo elettrico a causare il principio d’incendio che si è verificato all’intero della discoteca Le Rotonde di Garlasco, mentre era in corso una serata con il dj Gigi D’Agostino. È successo intorno all’1,45 di lunedì. I carabinieri hanno subito fatto evacuare il locale per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno in breve tempo ripristinato le condizioni di sicurezza. Al termine dell’intervento, la serata ha potuto proseguire senza problemi. Nessuno è rimasto ferito.