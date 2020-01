Gambolò, va dritto in rotonda e fugge: caccia al vandalo

Anziché percorrere normalmente la rotonda, il veicolo ci è salito sopra, investendo alcune piante e arbusti e lasciando dei chiari segni sul manto erboso. Poi è fuggito via. L’episodio – avvenuto sulla provinciale 183, all’ingresso di Gambolò, questa mattina (lunedì) – è stato segnalato da un cittadino, che si è poi fermato a togliere dalla strada alcuni rami e pezzi del veicolo persi in seguito all’urto. Sono quindi state chiamate le forze dell’ordine, allertando sia la polizia locale sia i carabinieri. «Chiederemo di visionare – dichiara Antonello Galiani, consigliere provinciale e vicesindaco di Gambolò – le telecamere degli esercizi commerciali della zona. Mi hanno informato che da alcuni filmati si è già riusciti a risalire al modello di un’auto: si tratta di un’utilitaria bianca. L’ente provinciale, ovviamente, chiederà al responsabile di rimborsare i danni causati e i costi della pulizia della strada. Condotte del genere sono inaccettabili, chi si mette alla guida non può causare danni del genere e poi andarsene come se non fosse successo nulla. Il materiale lasciato sulla carreggiata, inoltre, ha rappresentato un pericolo per gli altri utenti della strada».