Vigevano, truffa on line: denunciati due rom con precedenti

Dovranno rispondere di truffa in concorso i due ventenni rom – entrambi con precedenti specifici – denunciati dai carabinieri per aver commesso una truffa telematica ai danni di un 33enne rumeno residente a Vigevano, che a settembre aveva versato un bonifico di 10 mila euro per l’acquisto di una Peugeot 308, attraverso la piattaforma Subito.it. Dopo aver intascato i soldi, i due truffatori – un 28enne residente a Fagnano Olona (Varese) e una 26enne residente a Casazza (Bergamo) – si erano resi irreperibili. A quel punto l'acquirente si era rivolto ai carabinieri. Al termine degli accertamenti, si è scoperto che l’auto era in realtà già stata venduta a un altro acquirente di Busto Arsizio.

