Belcreda, rubano gli attrezzi da un furgone parcheggiato vicino al campo da rugby

Hanno portato via trapani e altri attrezzi da lavoro che si trovavano all’interno di un furgone parcheggiato vicino all’entrata del campo da rugby della Belcreda. L’episodio è avvenuto ieri sera (mercoledì) intorno alle 21, mentre erano in corso gli allenamenti. Anche altri veicoli sarebbero stati forzati. I malviventi sono stati sorpresi da alcuni presenti ma hanno fatto in tempo, forse aiutati anche dalla nebbia scesa in serata, a fuggire a bordo di un furgone. «È stato un cittadino – dichiara il vicesindaco di Gambolò Antonello Galiani – questa mattina a segnalarmi l’episodio. Da quanto mi è stato riferito, purtroppo non è il primo caso che si registra in quel parcheggio. Abbiamo ben presente la problematica e ne terremo conto per il posizionamento delle nuove telecamere della videosorveglianza comunale».