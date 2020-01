Gambolò, la vicina dà l’allarme e mette in fuga i ladri

Erano già riusciti a forzare la porta d’ingresso dell’appartamento dove vive un’ottantenne, che in quel momento si trovava in casa. Ma la vicina si è accorta di quanto stava accadendo e non ha esitato a intervenire, mettendosi a urlare. L’episodio è avvenuto martedì sera a Gambolò. Sono state proprie le grida della vicina a mettere in fuga i ladri, costretti a scappare a mani vuote.