Mortara, dopo l'urto l'auto si inclina sul terrapieno: lui esce e viene travolto

Dopo l'impatto della sua Peugeot con un'alta auto è finito fuori strada. La sua auto è rimasta in bilico sul terrapieno ed è bastato che lui uscisse dall'abitacolo per togliere stabilità al mezzo che, ribaltandosi lo ha travolto non lasciandogli scampo. Sarebbe stata questa, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia stradale, la dinamica dell'incidente che, oggi pomeriggio poco dopo le 18.30, è costata la vita ad un ragazzo di 25 anni residente a Nicorvo. Il giovane è morto sul colpo mentre un'altra persona, un uomo di 52 anni, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano. Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.