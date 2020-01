Vigevano, ruba la borsa: dentro ci trova un Rolex

Pensava di riuscire a racimolare qualche spicciolo, sottraendo la borsa che una donna di 68 anni aveva lasciato per qualche attimo incustodita sul sedile della sua auto per ritirare la spesa. All'interno invece ha trovato un prezioso Rolex Gmt Master del valore di diverse migliaia di euro, che il figlio le aveva affidato per essere portato alla manutenzione periodica. Spariti anche gli 800 euro destinati a quella spesa. E' accaduto martedì mattina nel parcheggio del supermercato Lidl di corso Milano. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato.