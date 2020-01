Nicorvo in lutto per la morte del cuoco venticinquenne. Il sindaco: «La comunità si stringe alla famiglia»

«Per noi è un giorno tremendo. L'intera comunità di Nicorvo si stringe alla famiglia di Mirko». Sono le parole del sindaco Michele Ratti che si fa portavoce del cordoglio del piccolo paese per la scomparsa di Mirko De Mitri, 25 anni, il cuoco-piazzaiolo del pub del paese, morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.30 alle porte di Mortara. «Era un ragazzo sempre sorridente - lo ricorda il sindaco - conosciuto in paese così come lo sono i genitori, titolari di un agriturismo». Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il giovane, al volante della sua Peugeot 205 Cabrio avrebbe iniziato una manovra di sorpasso di alcune auto non avvedendosi che la prima, un'altra Peugeot, aveva iniziato una svolta a sinistra che in quel punto non è consentita per la presenza della striscia continua. Dopo l'impatto l'auto del venticinquenne di Nicorvo è finita fuori strada: il conducente è stato sbalzato dall'abitacolo e poi colpito e schiacciato dalla sua stessa auto che si stava ribaltando. Per lui non c'è stato scampo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Vigevano.