Cilavegna, a fuoco delle "casotte": paura per la presenza di bombole del gas ed eternit

Paura questa mattina (sabato) per un rogo che si è sprigionato all’interno di una proprietà vicino a Casa Serena. A bruciare sono stati circa i tre quarti della proprietà, un terreno su cui erano presenti strutture adibite a serre e a casotte. È successo intorno alle 11. Subito sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, evitando conseguenze ben più gravi, visto che all’interno dell’area erano presenti anche 7/8 bombole del gas e delle coperture in eternit. «Diverso materiale è andato a fuoco – spiega il sindaco di Cilavegna Giovanna Falzone – e si è innalzato parecchio fumo. Mi hanno riferito che inizialmente era stata allertata anche Arpa, ma fortunatamente tutto si è risolto senza ulteriori problemi». Nei prossimi giorni Ats effettuerà dei campionamenti. Sul posto è intervenuto il Comandante della polizia locale di Cilavegna, Luciano Legnazzi, che effettuerà gli accertamenti di legge anche per verificare se il proprietario dell’area, un uomo residente a Cilavegna, sia in possesso dei permessi edilizi. Sulle cause all’origine dell’incendio sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco, che al termine dell'intervento hanno delimitato con del nastro l’area; non si esclude che le fiamme si siano sprigionate per il surriscaldamento di una copertura.