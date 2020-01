Cilavegna, le immagini dopo l’incendio di questa mattina

A preoccupare è stato soprattutto il fumo che questa mattina (sabato) si è sprigionato all’interno di una proprietà privata vicino all’Rsa Casa Serena, a Cilavegna. Qui sono bruciate alcune costruzioni, che venivano utilizzate come deposito e serre per la coltivazione di ortaggi. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area, in cui sono state trovate anche alcune bombole del gas e delle coperture in eternit. In corso gli accertamenti da parte di polizia locale e Ats.