Cortocircuito nel centro estetico, prende fuoco una termocoperta

Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da una termocoperta a causa di un cortocircuito. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (domenica), intorno alle 12, in un centro estetico di via Roma, a Pieve del Cairo. A prendere fuoco è stato un lettino per massaggi. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco da Mede, che ha lavorato per circa due ore, mettendo in sicurezza l’area. In via Roma è arrivata anche un’ambulanza della Croce d'Oro di Sannazzaro; la titolare del negozio è rimasta leggermente intossicata dal fumo. I danni sono stati limitati al lettino.