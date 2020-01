Fallisce il furto a casa di una pensionata: 3 arresti

Sono stati arrestati, in flagranza di reato, mentre tentavano di introdursi all'interno di un'abitazione di una pensionata residente in via Menotti, a Magenta. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. I malviventi avevano già forzato la porta finestra, ma sono stati disturbati dall'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione nei comuni di Magenta, Corbetta, Sedriano e Robecco sul Naviglio. I militari li hanno bloccati durante la fuga a bordo di una Seat Ibiza. A finire nei guai sono stati due uomini albanesi – F.K. e M.N., entrambi di 26 anni con dei precedenti – e L.E., una donna rumena incensurata di 27 anni. I militari dell'Arma, nel corso della perquisizione del veicolo e, poi del loro domicilio, hanno ritrovato e sequestrato attrezzi da scasso, un paralizzatore ad impulsi elettrici, una pistola giocattolo priva di tappo rosso, 8 orologi, gioielli in oro, e 350 euro in contanti. Processati per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia in carcere per i due albanesi e i domiciliari per la donna rumena.