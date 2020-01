Guardia di Finanza: oggi la visita del Comandante regionale

Oggi (giovedì) il Generale di Divisione Stefano Screpanti, che ha assunto l’incarico di Comandante regionale della Guardia di Finanza Lombardia lo scorso novembre, ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. All'incontro erano presenti il Prefetto, il Procuratore Capo e il Procuratore Aggiunto della Repubblica. In caserma ha poi incontrato gli ufficiali e una rappresentanza di finanzieri pavesi, e una delegazione dell’associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Pavia, Vigevano e Voghera. Il Comandante Provinciale, colonnello Luigi Macchia, ha quindi illustrato le principali attività svolte nell’anno appena trascorso e i principali piani operativi in fase di svolgimento. Nel pomeriggio, il Comandante Regionale ha visitato i finanzieri della Compagnia di Vigevano. Al termine della visita, l’alto Ufficiale si è congratulato con il personale per l’impegno e la professionalità riscontrata e i proficui risultati di servizio che sono stati conseguiti.