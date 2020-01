Oggi pomeriggio l'addio a Mirko Di Mitri

Saranno celebrati oggi pomeriggio (giovedì), alle 15, nella chiesa di Nicorvo i funerali di Mirko Di Mitri, il pizzaiolo 25enne deceduto lo scorso giovedì pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la ex statale 494, alle porte di Mortara. Il giovane, padre di due bambini, era stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo e poi travolto dalla sua stessa automobile, una Peugeot Cabrio. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non c'era più nulla da fare; è deceduto sul colpo.