Gambolò, rapinò il bar dell'Arco: finisce in carcere

Aveva minacciato e poi colpito con il calcio della pistola i titolari cinesi del bar dell'Arco in via Carrobbio, a Gambolò, facendosi consegnare l'incasso della giornata, circa 2mila euro. L'episodio risale al 12 settembre. Il rapinatore aveva agito indossando un casco da moto per nascondere il volto, poi era fuggito via a piedi. Il responsabile era stato individuato poche ore dopo il fatto dai carabinieri di Gambolò: S.S. – 22enne apprendista idraulico nato a Pavia e residente a Gambolò, con precedenti di polizia – era stato denunciato per rapina aggravata, lesioni aggravate e detenzione illegale di armi. Nei suoi confronti, considerando la pericolosità sociale del soggetto, era stata richiesta la misura cautelare. Ieri (giovedì) il Tribunale di Pavia ha emesso il provvedimento: il 22enne è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Vigevano.