Spacciava cocaina ed eroina dalla cantina di casa: 54enne nei guai

A notare un sospetto andirivieni davanti a un palazzo di via Benedetto Croce, a Vigevano, è stata una pattuglia del Radiomobile della polizia locale, che ha segnalato la situazione al Nucleo Operativo. Ieri pomeriggio (giovedì) è scattato il controllo. In soli 40 minuti, gli agenti hanno assistito a tre “scambi”: per 20 euro, veniva ceduta una dose di cocaina da 0,3 grammi. Dopo aver identificato i 3 clienti – poi segnalati come consumatori –, si è deciso di controllare l’interno della palazzina dove operava il pusher, un disoccupato di 54 anni, incensurato. Nella cantina del palazzo, locale dove l’uomo passava la maggior parte della giornata gestendo i suoi “affari” e facendo entrare i clienti, aveva allestito uno scaffale dedicato alla sua attività illecita. Qui gli agenti hanno sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi, come un bilancino di precisione, e circa mezzo grammo di eroina. Dall’analisi del suo telefono è emerso un notevole giro di spaccio: c’erano clienti che effettuavano le prenotazioni via WhatsApp, alcuni rifornendosi anche due o, perfino, tre volte al giorno. In alcune occasioni lo scambio avveniva direttamente nell’auto del cliente. Il 54enne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver commesso il reato nelle vicinanze di una scuola, l’asilo nido comunale Giardino. Le indagini degli agenti del Nucleo Operativo sono in corso.