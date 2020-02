Minorenne in sala scommesse: maxi-multa e chiusura di 30 giorni per l'agenzia Sisal

Il 15 aprile i carabinieri della Stazione di Garlasco avevano contestato una sanzione amministrativa di 6.600 euro dopo aver scoperto che l’agenzia Sisal Matchpoint-Cash Slot, di via Gioacchino Rossini a Garlasco, aveva consentito l’accesso a uno studente minorenne all’area dove avvengono le scommesse su eventi sportivi ippici. Il personale aveva permesso allo studente garlaschese di scommettere a più riprese una somma di 3 mila euro, denaro che il minorenne non disponeva e per il quale gli era stata concessa una linea di credito. Ieri (venerdì) l’Agenzia Dogane Monopoli di Milano ha ordinato la chiusura per 30 giorni dell'agenzia Sisal; non avendo ancora pagato la sanzione, la multa è inoltre stata elevata a 20 mila euro.