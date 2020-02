Morsa dal suo cane in piena notte: soccorsa 65enne

Una donna di 65 anni è stata ferita dal suo cane all’interno della sua abitazione in via Po, a Pieve Albignola. È successo nella notte, intorno alle 1,30. La signora avrebbe riportato una ferita penetrante al braccio, ma le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la 65enne in codice verde al policlinico San Matteo di Pavia. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Voghera.