Vigevano, false fatturazioni per frodare l'Erario: scoperta la maxi-evasione da 100 milioni

Associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti di natura tributaria, di falso in bilancio, di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Sono le accuse delle quale dovranno rispondere sei delle 13 persone arrestate all'alba di ieri dai militari della Guardia di Finanza di Pavia nell'ambito dell'operazione “Fuel Discount” che ha interessato la Tecno Petrol di Vigevano. Altre sette persone sono state poste agli arresti domiciliari mentre per altre due non sono stati assunti provvedimenti. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare che l'organizzazione acquistava tramite società di comodo prodotti petroliferi in Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia, Romania e Cipro e successivamente, grazie ad un giro di false fatturazioni, che è stato quantificato in almeno 400 milioni di euro, rivendeva la merce a clienti in tutto il territorio nazionale a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato. Gli introiti, attraverso la falsificazione dei bilanci, generavano un flusso di imposte non versate che hanno raggiunto l'astronomica cifra di 100 milioni di euro. I denari venivano poi utilizzati per acquistare beni di lusso, auto e per pagare vacanze da nabbabbi. Ai vertici dell'organizzazione c'era soggetti ritenuti contigui alla criminalità romana e alla camorra. Le indagini, come ha confermato il procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, che ha coordinato l'inchiesta, non sono ancora concluse. Tra gli aspetti da appurare c'è anche quello relativo alla destinazione finale della merce oggetto dell'attività dell'organizzazione.