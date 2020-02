Maxi frode, scattano 13 arresti

In corso anche una serie di perquisizioni in diverse regioni italiane. A capo dell'organizzazione c'erano, secondo inquirenti ed investigatori, soggetti vicini a clan camorristici e alla criminalità romana. L'indagine coordinata dalla procura di Pavia ha portato alla luce un'organizzazione che, attraverso una serie di frodi carosello, in poco più di due anni è riuscita a sottrarre cento milioni di Iva, riciclando sia in Italia sia all'estero i proventi accumulati in maniera illecita. Complessivamente sono state eseguite 22 perquisizioni, anche con l'ausilio di unità cinofile e aeree. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 10.30 al comando provinciale della Gdf di Pavia alla quale parteciperanno investigatori ed inquirenti.