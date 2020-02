Frecciarossa deraglia nel lodigiano: due morti e una trentina di feriti

I due macchinisti sono deceduti, mentre un addetto alle pulizie è il ferito più grave: ha riportato diverse fratture a un arto. Nessuno degli altri 30 feriti è in condizioni così gravi da far tenere per la sua vita, ha detto il prefetto di Milano, Marcello Cardona, giunto immediatamente sul luogo dell'incidente. Secondo quanto si apprende, ad uscire dai binari - in un tratto dove erano in corso dei lavori da parte di una società di Rfi - le prime due vetture del convoglio. Gli investigatori stanno ora verificando se vi sia una connessione tra l'incidente e i lavori stessi. Troppo presto per formulare delle ipotesi, ha detto sempre il prefetto Cardona

La circolazione dei treni è stata ovviamente bloccata. Dalle 5.30 la circolazione sulla linea AV Milano - Bologna è infatti sospesa. I convogli sono stati istradati su percorso alternativo tra Milano e Piacenza con maggior tempo di percorrenza di 1 ora. Lo rende noto Rete Ferroviaria italiana (Rfi) in questi minuti, la quale fa sapere che è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale.