Sostanze dopanti, in corso maxi operazione

Nella mattinata odierna, è in atto la fase esecutiva di provvedimenti giudiziari relativi all’indagine “SOLFERINO”, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal locale NAS Carabinieri, nei confronti di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati connessi al commercio illegale di sostanze dopanti e anabolizzanti, in particolare a base di ormone della crescita.