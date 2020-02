Zeme, morta all'esterno dell'allevamento: forse aggredita da una coppia di cani

Sarà l'autopsia in programma per i prossimi giorni a stabili le cause della morte della donna di 64 anni trovata priva di vita nel tardo pomeriggio di ieri a Zeme. Le lesioni che ha riportato, secondo i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, sarebbero compatibili con l'aggressione da parte di una coppia di alani. Ma non è escluso che la sessantaquattrenne di San Giorgio possa avere accusato un precedente malore. Al momento i due cani sono stati sottoposti a sequestro ed affidata alla proprietaria che, come atto dovuto, è indagata per omicidio colposo.