Vigevano, attimi di paura in gioielleria: i due banditi in manette

Sono riusciti a farsi aprire la porta della gioielleria Boffini di via del Popolo, senza destare i sospetti del titolare e della commessa, a causa di un cappello che celava i volti già nascosti da delle maschere. Una volta all'interno, impugnando una pistola ed un coltello, li hanno immobilizzati e poi hanno iniziato la razzia, impadronendosi di orologi Rolex e Tudor per un valore di circa 250 mila euro. Tutto è filato liscio sino al momento della fuga per Graziano Cannizzaro, 45 anni, pregiudicato vigevanese disoccupato e Matteo Borsani, meccanico di 30 anni domiciliato a Mortara, anch'egli con precedenti. La moglie del titolare, che era al telefono con la commessa al momento dell'irruzione, ha infatti dato subito l'allarme e i due banditi, già rallentati dalla presenza dell'auto del genero del gioielliere, lasciata appositamente davanti all'uscita, sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri di Vigevano intervenuti con quatto equipaggi comandati dal tenente colonnello Emanuele Barbieri, che hanno operato con il supporto delle altre forze di polizia della città. Poco dopo, nel parcheggio di piazza Calzolaio d'Italia, è stata ritrovata l'auto dei malviventi pronta per la fuga. Entrambi dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Attualmente sono in carcere a Pavia.